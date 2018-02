Die US-Band Calexico aus Tucson, Arizona hat ihr neuntes Album vorgelegt. Der vielsagende Titel: "The Thread That Keeps Us" ("Der Faden, der uns zusammenhält"). Es steht im Zeichen eines Amerika unter Trump. Dass harte Zeiten harte Maßnahmen erfordern, weiß auch Calexico und verfolgt mit ihrem Album eine regelrechte Mission. Es ist ein musikalischer Appell an die Vernunft, die Weltoffenheit und die Menschlichkeit.

Es ist ein Schnappschuss unserer Zeit. Und ich kann es kaum erwarten, damit auf Tour zu gehen, gute Musik und offene Menschen zusammenzubringen und zu zeigen, dass es funktioniert. Also mit gutem Beispiel voranzugehen. Calexico-Mastermind Joey Burns zu dem Album

Joey Burns Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Dumme Menschen, so Joey Burns, sind gefährlich. Eine Bedrohung für ihre Mitbürger, die Natur und das globale Yin und Yang. Trotzdem wurde einer von ihnen zum mächtigsten Mann der Welt gewählt - und stellt mit seiner Politik der Abschottung und des offenen Rassismus alles in Frage, wofür Amerika eigentlich steht. Deshalb sei es höchste Zeit zum Handeln, so die Band.

Als ich aufwuchs, herrschte Angst vor einer russischen Invasion. Heute ist es ein möglicher Angriff durch Nordkorea. Es sind immer neue Bedrohungen, Paranoia und Extreme. Das gehört zur amerikanischen Kultur. Joey Burns von Calexico

Calexico - Der Bandname verbindet "California" und Mexico Bildrechte: IMAGO Calexico machen auf "The Thread That Keeps Us" Musik, die wachrütteln, zum Umdenken bewegen und für Weltoffenheit sorgen will. Die sich inhaltlich um nostalgische Kindheitserinnerungen und den ernüchternden Vergleich mit der Gegenwart dreht. Und die sich vielseitig, farbenfroh und multikulturell gibt - mit einem Mix aus Indie-Rock, TexMex, Jazz, Folk und Pop. Eine Vielfalt, die Calexico mit Referenzen an die Lieblingsbands ihrer Jugend würzen.

Einige der neuen Songs erinnern an Bands wie Pavement, The Replacements, Mano Negra, Talking Heads oder auch Brian Eno. Da sind eine Menge interessanter Referenzen, die sich einfach so ergeben haben. Joey Burns von Calexico