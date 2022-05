Dresden-Ansichten für die Schau frisch restauriert

Daher sind die großformatigen Veduten Bernardo Bellottos so gehängt, dass Besucherinnen und Besucher regelrecht mit Blicken hineinwandern und eine Fülle an Details entdecken können. Insgesamt sind es 69 Ölgemälde des Meisters, die in der Ausstellung "Zauber des Realen. Bernardo Bellotto am sächsischen Hof" gezeigt werden. Ein großer Teil aus eigenem Bestand, wobei die Dresdner Ansichten alle restauriert wurden und in einer kühlen, frischen Farbigkeit erstrahlen.

Bernardo Bellotto, Der Neumarkt in Dresden vom Jüdenhofe aus Bildrechte: Elke Estel/Hans-Peter Klut

Leihgaben auch aus München, Wien, USA

33 stammen wiederum aus Museen in Europa und den USA, unter anderem Werke aus der Frühzeit in Venedig, Arbeiten, die in Wien und München oder auch während seiner zweiten Dresdner Phase ab 1762 entstanden sind. Sie alle illustrieren zusammen mit weiteren Exponaten, etwa großformatigen Radierunge oder eine Camera Obscura, Bellottos Leben und sein gesamtes künstlerisches Schaffen.

Handzeichnungen zeigen "Bellottos Strich"

"Total fasziniert" von der Ausstellung zeigt sich auch Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen: "Ich muss gestehen, für mich war es das erste Mal, dass ich das so bewusst gesehen habe: Die Handzeichnungen, die wir als Leihgaben in der Ausstellung haben, auf denen kann wirklich sehen, wie der Strich von Bellotto gewesen ist. Das gehört für mich zum Kostbarsten und Überraschendesten in der Ausstellung."

Nächste Station: Warschau

Doch auch der Abschluss der Schau im Winckelmann-Forum der Gemäldegalerie beeindruckt: Dort zu sehen ist eine Rekonstruktion der Wandvertäfelung aus dem Königlichen Schloss in Warschau. Gezeigt werden elf für den polnischen König gemalte Veduten der Stadt, die auch die nächste Station sein wird dieser bisher wohl größten Bernardo Bellotto, genannt Canaletto, gewidmeten Ausstellung.