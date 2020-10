Caravaggios Gemälde "Johannes der Täufer" ist als Leihgabe in Dresden zu sehen. Es stammt aus den Kapitolinischen Museen in Rom. Das 1602 entstandene Werk ist ein ikonisches Meisterwerk. Es bietet den Anlass für eine ganze Ausstellung, die unter dem Titel "Das Menschliche und das Göttliche" Caravaggios weitreichenden Einfluss auf die Kunst in Europa zeigt. Sie ist zu sehen im Winckelmann-Forum der Galerie Alte Meister im Semperbau.

Sein wirklicher Name war Michelangelo Merisi (1571-1610), aber er nannte sich Caravaggio, nach dem Ort in der Lombardei, aus dem seine Eltern stammten. Unter diesem Namen ist er auch in die Kunstgeschichte eingegangen und hat schon zu Lebzeiten höchste Berühmtheit erlangt. Rund 64 Gemälde des Barockmalers sind überliefert, nur zwei davon befinden sich in Deutschland – in Potsdam und in Berlin.