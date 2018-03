Carl Fieger, Haus Fieger, Dessau, Südansicht, 1927 Bildrechte: Stiftung Bauhaus Dessau (I 2371/6 F), Fotograf unbekannt

Schon mit seinem ersten Bau schrieb Fieger Architekturgeschichte, sein Rundhaus von 1924 hat Standards für den Wohnungsbau gesetzt, obwohl es selbst nur ein Versuchsbau blieb. Er war an ikonischen Gebäuden wie dem Bauhausgebäude und den Meisterhäusern in Dessau beteiligt. Fieger wirkte als Entwurfszeichner für die Büros von Peter Behrens und Walter Gropius, aber auch als eigenständiger Architekt. Markant sind seine Minimalwohnungen, sein Einsatz von Farbe und baulichen Rundungen. Fiegers Stil zeigt sich in Dessau unter anderem am Kornhaus an der Elbe (1929–1930) und dem Haus Fieger (1926/27).