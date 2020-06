Der spanische Bestseller-Autor Carlos Ruiz Zafón ist tot. Der Schriftsteller sei im Alter von 55 Jahren gestorben, teilte sein Verlag am Freitag mit. Er galt als der wohl erfolgreichste spanische Schriftsteller der Gegenwart.

Carlos Ruiz Zafón wurde 1964 in Barcelona geboren und lebte zuletzt in Los Angeles. Er schrieb schon als Kind Geschichten, arbeitete dann zunächst als Werbetexter und später jahrelang als Drehbuchautor in den USA. Seine ersten Erfolge feierte Zafón mit den drei phantastischen Schauerromanen "Der Fürst des Nebels", "Mitternachtspalast" und "Der dunkle Wächter".