Marteria und Casper gehören zu den derzeit erfolgreichsten Rappern des Landes. Am 31. August bringen sie ihr gemeinsames Album "1982" heraus, benannt nach dem Geburtsjahr der beiden. Am vergangenen Wochenende standen die beiden bereits in Mecklenburg-Vorpommern beim Anti-Nazi-Festival "Jamel rockt den Förster" des Künstlerehepaars Birgit und Horst Lohmeyer auf der Bühne.

Am Wochenende war am Rand des Chemnitzer Stadtfestes ein 35 Jahre alter Deutscher mit Messerstichen getötet worden, als tatverdächtig gelten ein Iraker und ein Syrer. Als Reaktion darauf zogen am Sonntag rechte Demonstranten durch die Stadt und griffen zum Teil ausländisch aussehende Passanten an. Am Montagabend kam es dann erneut zu großen Protesten von Rechten und Rechtsextremen in der Stadt. In Auseinandersetzungen mit linken Gegendemonstranten wurden sechs Menschen verletzt.