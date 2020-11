Für Catt ist ihr Album "Why, why" das erste, auf dem sie sich als Künstlerin so richtig präsent fühlt. Hier hat sie sich in geschmackvoll, opulent instrumentierten Songs ausgelebt. Dabei spielt die Musikerin viele der Instrumente selbst ein; lediglich Streicher, Percussions und ein bisschen E-Gitarre steuern Freunde und Mitglieder der Catt Band bei. So entstehen auf "Why, why" komplexe Klanglandschaften, wie zum Beispiel im Intro zum Song "Willow Tree".

Kein Zeitdruck beim Kreativprozess

Das Album ist – für den schnelllebigen Popcircus ungewohnt – ganz ohne Zeitdruck entstanden. Zwei Monate igelt sich die Musikerin, dank eines Artist-in-Residence-Programmes, in einer alten Villa am Stadtrand von Hamburg ein. Dort schreibt und recorded sie den Großteil der Songs von "Why, why".

Bildrechte: Tran Chau Ich hatte da soviel Zeit. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich dem total hingeben konnte. Und ich dachte: zwei Monate, das ist ja ewig, da kann ich mir mal so richtig Zeit lassen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich, warum auch immer, wirklich jeden Tag nur Musik gemacht habe. Eben an diesem Ort. Catt über die Entstehung von "Why, why"

Diese Ruhe im Entstehungsprozess findet dann in dem metaphorischen Song "The Space" ihre künstlerische Entsprechung. Der Ort in einem selbst wird so zu einem ganz realen Ort des Rückzugs und der Hinwendung zu ihrer Kunst. Catt, eigentlich Catharina Schorling, war im Februar und März 2020 als Stipendiatin der Roger Willemsen Stiftung im mare-Künstlerhaus in Wentorf bei Hamburg Bildrechte: Max Hartmann

Gute Gefühle vermitteln

Catts Musik ist Pop, manchmal verträumt und schwebend, manchmal mit perkussiven Pianofiguren wie in "Rain". Aber immer ist "Why, why" ein Seelentröster mit Ambitionen. Die Wahlberlinerin sieht ihr Album, gerade in den derzeit komplizierten Situation, auch als Handreiche für Menschen, die gute Gefühle brauchen.

Einen musikalischen Gefährten kann man gerade gut gebrauchen. Deshalb war es mir auch wichtig, das Album jetzt rauszubringen, in der Hoffnung, dass es uns gut über den Herbst und den Winter bringt. Catt