31. Dezember 2017: Ich bin zu Besuch in Zulueta, in dem kleinen kubanischen Dorf, aus dem mein Vater stammt, und wo heute noch ein Großteil unserer Familie lebt. Nachdem das ohrenbetäubende, aus Zuckerrohr gebastelte Feuerwerk seinen großen Auftritt hatte, wird es ruhig. Auf der Hauptstraße des kleinen Ortes stehen sich zwei riesige Altare aus bunt verziertem Pappmaché gegenüber. Fast zehn Meter hoch ragen die Heiligenfiguren darauf in den verqualmten Nachthimmel. Plötzlich dröhnt aus den blechernen Lautsprechern eine überraschend vertraute Stimme ...

In diesem kleinen Dorf, mitten im sozialistischen Kuba, schneidet sich die unverwechselbare Stimme von Celine Dion in meinen Gehörgang. Sie war DIE Schnulzenkönigin der Neunziger Jahre. "Because you loved me", "All by myself" und natürlich "My Heart will go on". Mit einem Schlag ist alles wieder da und ich schäme mich ein wenig, wenn ich daran denke, dass ich wahrscheinlich jeden zweiten Charthit der Dion mitsingen könnte.

Wie wird man Celine Dion?

Celine Dion Bildrechte: Sony Music Entertainment Am 30. März 1968 in der Nähe von Montreal geboren, ist Celine das jüngste von 14 Geschwistern. Ihre Eltern sind einfache Arbeiter. Dann lernt sie 1980 den Manager Rene Angelil kennen, eine schicksalhafte Begegnung. Angelil wird Jahre später die Liebe ihres Lebens, der Vater ihrer drei Söhne UND er macht sie mit ihrer ersten Platte "La voix du bon dieu" schlagartig in Kanada berühmt.



1988 tritt Celine Dion beim Eurovision Song Contest für die Schweiz an ... und gewinnt! Jedes Jahr liefert sie verlässlich mindestens eine neue Platte. Ihr englischsprachiges Album "Lets Talk about love" bleibt über eineinhalb Jahre in den Top 10 der US-Albumcharts. Das schüchterne Mädchen aus Quebec wird zum gefeierten Megastar! Zumindest sehen das ihre Fans so. Andere, wie der kanadische Popkritiker Carl Wilson, betrachten Dions eingängige Balladen vor allem als sentimentale Massenware. Sein Buch über Dion trägt den Untertitel "Eine Reise zum Ende des Geschmacks".

Eine Stimme wie "Möbelpolitur"

Ihre Kritiker postulieren, Dions Stimme sei wie "Möbelpolitur" oder, dass sie die wohl abstoßendste Frau sei, die je Lieder über Liebe gesungen habe. Und tatsächlich, keiner der Songs auf "Lets Talk about love" oder auf ihrem jüngsten Album "Encore un soir" sind besonders clever komponiert oder innovativ arrangiert. Es ist ein anderes Versprechen das die sechsfache Grammypreisträgern ihren Zuhörern macht - im Duett mit Barbara Streisand, im weißen Spitzenkleid an der Titanic-Reling schmachtend oder in Glanzhose und Glitzerblaser auf der Ceasars Palace Bühne in Las Vegas: Es geht ums Gefühl, echt und unmittelbar. Wer sich darauf einlassen kann, überwindet alles, sogar den Kitsch.

Was macht Celine Dion auf Kuba?