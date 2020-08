Er spielte Black Panther und reale Helden: US-Schauspieler Chadwick Boseman gestorben

Der Schauspieler Chadwick Boseman ist tot. "Er ist zu Hause gestorben, mit seiner Frau und Familie an seiner Seite", teilte sein Agent am Freitag mit. Demnach wurde bei Boseman bereits 2016 Darmkrebs diagnostiziert. Der Darsteller sprach darüber jedoch kaum in der Öffentlichkeit, sondern widmete sich weiterhin seinen Filmrollen und drehte in den Pausen zwischen Operationen und Chemotherapien. Er wurde 43 Jahre alt. Der Schauspieler Chadwick Boseman Bildrechte: dpa

Filmheld des Afrofuturismus

Die bekannteste Rolle des US-Schauspieler war vermutlich König T'Challa, in dem von den Marvel-Studios produzierten Science-Fiction-Actionfilm "Black Panther". Der Film kam 2018 in die Kinos und spielte mehr als eine Milliarde Dollar ein. Darüber hinaus stellt der Blockbuster einen Meilenstein in der Filmgeschichte dar: Denn Boseman verkörperte den ersten schwarzen Superhelden in einem Kinofilm. So regte der Film zahlreiche Gespräche in der Pop-Kultur an, die sich nun auch vermehrt mit Themen wie dem Genre Afrofuturismus auseinandersetzte. Eigentlich sollte der Darsteller die Rolle auch in dem zweiten Solo-Fim übernehmen, der für 2022 geplant war. Boseman in seiner Rolle als T#Challa in "Black Panther Bildrechte: imago/ZUMA Press

Anerkennung aus Hollywood und der Politik