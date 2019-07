Jörg Fauser wäre am 16. Juli 75 Jahre alt geworden Bildrechte: imago stock&people

Sein "Rohstoff" (so lautete auch der Titel seines ersten Romans) war der Stoff, aus dem das Leben und eben auch die Literatur ist. Der Pfad, von dem auch Fauser nicht abkam, war Eric Amblers Devise, den Leuten zu erklären, wie es in der Welt und nicht außerhalb von ihr zugeht. Fauser folgte diesem Credo: harte Recherche und detailgetreue Beobachtung, dazu eine fesselnde knappe und unbehauene Sprache.



"Ich bin kein netter Mensch, sondern ein Schriftsteller, einer der Dunkelmänner also, die beim ältesten Verfassungsschutz der Welt angestellt sind, beim Verfassungsschutz für Sprache und Zweifel." sagte Jörg Fauser einmal und er meinte das ernst. Es gibt wohl bis heute kaum einen deutschen Autor, der es so ernst gemeint hat. So wie man in der amerikanischen Literatur immer wieder zu Chandler zurückkehrt, sollte man in der deutschen Literatur immer wieder Fauser zur Hand nehmen. Das hilft beim Überleben.