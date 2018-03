Aufgewachsen ist Charly Hübner in Feldberg (Kreis Neustrelitz). Sein Weg zur Bühne begann über das Laientheater während der Schulzeit. Nach dem Abitur probierte er sich am Landestheater Neustrelitz als Schauspieleleve und Regieassistent aus - und begann sein Schauspielstudium 1993 in Berlin an der "Ernst Busch"-Schule. Er spielte am Maxim-Gorki-Theater und an der Schaubühne in Berlin, sowie in Zürich, Köln und Hamburg.



Dem Fernsehpublikum wurde Hübner vor allem mit dem Polizeiruf aus Rostock bekannt. Neben Anneke Kim Sarnau spielt er dort den Hauptkommissar Alexander Bukow. Vor der Kamera steht der Schauspieler seit 2003. Im Kino sah man ihn zum Beispiel in "Das Leben der Anderen" (2006), in "Hände weg von Mississippi" (2007), in "Bornholmer Straße" (2014) und in "Magical Mystery oder: Die Rückkehr des Karl Schmidt" nach einem Drehbuch von Sven Regener (2017). Mit der Dokumentation "Wildes Herz" über die Punkband Feine Sahne Fischfilet führte Hübner 2016 auch erstmalig Regie bei einer Kinoproduktion.