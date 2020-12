Einst startete Bernd Weise einem besonderen Schwerpunkt mit Dresdner Künstlern. Neben den Heroen der 80er- und 90er-Jahren nimmt der Galerist längst die künstlerisch agierende Jugend in den Blick. "Es soll zu keiner Stagnation kommen", sagt Weise. Allerdings schaut er von Chemnitz aus, der sächsischen Großstadt ohne Kunstakademie, nicht nach Leipzig oder Dresden, sondern nach München. So stellte er 2017 gleich eine ganze Malklasse aus: 15 Künstlerinnen und Künstler, die an der Akademie der Bildenden Künste in München bei Professorin Anke Doberauer ihr Diplom abgelegten. Aus dieser Klasse ging auch die Malerin Lydia Thomas hervor, 1987 in Karl-Marx-Stadt geboren und Bernd Weises Star. Formal wandelt sie zwischen den Bänken der Leipziger Schule. In der Jubiläumsschau ist ein Ölgemälde von 4x5 Metern ausgestellt, auf dem Wutbürger mit Megafonen und sogenannte Hoffnungsträger in einer Fußgängerunterführung in Chemnitz zu sehen sind – eine Bestandsaufnahme, die in die Stadt passt. Wie Weise sagt, will "Communication breakdown" unbedingt aus dem Lager.

"Communication Breakdown" von Lydia Thomas Bildrechte: Galerie Weise