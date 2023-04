Wir stellen Projekte, Köpfe, Orte näher vor! Chemnitz und die Region entdecken: "C the Unseen" Chemnitz und die Region entdecken: "C the Unseen"

Die drittgrößte Metropole in Sachsen hat mehr zu bieten als Marx-Nischel und Ost-Architektur. Chemnitz sieht sich als Stadt im Aufbruch. Der Weg ist das Ziel und "C the Unseen" das Motto, das europaweit ausstrahlen soll.