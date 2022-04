Als Kulturhauptstadt Europas 2025 wird Chemnitz nach Ansicht von Kulturstaatsministerin Claudia Roth eine wichtige Brückenfunktion nach Mittel- und Osteuropa einnehmen. Angesichts des Kriegs in der Ukraine käme der Stadt eine neue Bedeutung zu. Europa sei größer als die EU und die Ukraine gehöre zweifelsohne dazu, bekundigte die Kulturstaatsministerin am Freitag nach Gesprächen in Chemnitz.