Was denken Sie, was die Zukunft für die Stadt Chemnitz bringt?

Ich denke, was wir aktuell erleben, schon seit Jahrzehnten, ist ein Umstrukturierungsprozess, von dem auch andere Industriegebiete betroffen sind. Wir arbeiten heute nicht mehr so wie 1900. Wir haben Rationalisierung, Digitalisierung, Globalisierung – alles Prozesse, die zu Veränderungen führen. Die aber eben nicht nur Rückgang bedeuten, sondern die Dinge verändern sich und es entstehen neue Sachen. Und da sind wir aktuell auf der Suche, wie viele Regionen in Deutschland.



Aktuell haben wir ja die Diskussion mit dem Fahrzeugbau, wo wir sehen müssen, wie das in nächster Zeit weitergeht. Auch hier ist die Region Chemnitz ein Innovationsgebiet. Was ich mit Modernität auch immer verbinde, ist das Know-How der Leute, auch die Verbundenheit mit der Arbeit, die Suche nach neuen Lösungen, Kreativität. Und da darf man davon ausgehen, dass das auch in der Zukunft hier weiter vorhanden sein wird.