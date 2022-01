Das "Bid Book" ist ein dickes Ideenwerk, das Grundlage zur Bewerbung um die Kulturhauptstadt 2025 war und jetzt Grundlage ihrer Arbeit ist – Wollen Sie, wenn Sie jetzt daraus konkrete Projekte entwickeln, solche wählen, die diese Themenlagen direkt adressieren? Oder sind Sie woanders unterwegs und stellen sozusagen Ideen zur Seite?

Schmidtke: Ich suche da nichts aus, ich bin der "Weiter-Leiter". Wir haben jetzt 72 großartige Ideen im Buch und alle 72 Ideen werden entwickelt. Und ich gehöre zu den beharrlichen Leuten, die sagen: Wenn der Weg eins nicht geht, dann nehmen wir den Weg zwei. Und wenn der Weg zwei nicht geht, dann versuchen wir einen Weg drei. Meine Aufgabe ist es immer, die Augen aufs Ziel zu richten und Arme und Beine gelenkig zu halten.

In welche Richtung gehen die Ideen, die darin stehen? Haben Sie den Eindruck, das sind viele Projekte, die direkt politische und gesellschaftliche Fragen adressieren?

Schmidtke: Fragen des Zusammenlebens. Und die Macher werden selbst auswählen, ob sie die politisch oder ästhetisch ausformen. Wir haben Projekte, die Stadtgrenzen überschreiten. Wir haben Projekte, die Garagen aufmachen, sozusagen das Private ins Öffentliche bewegen. Wir haben Projekte in 34 Gemeinden um Chemnitz herum, die Kunst ans Land bringen und Menschen ins Verhältnis zu Kunst setzen will. Die Macher, die dort Industrie geschöpft haben und wo aus der Industrie auch Kunst entstanden ist.

In Chemnitz freut man sich auf das Kulturhauptstadtjahr 2025. 72 Projekte sieht das sogenannte "Bid Book" vor, mit dem sich Chemnitz damals beworben hat, um Kulturhauptstadt zu werden. Bildrechte: dpa Das Geheimnis heißt "C the Unseen"; Kommt uns besuchen, schaut, wer wir sind. Ich gehe davon aus, dass das Bid Book ungefähr 80 Prozent des Programms sind. Und wir bilden ein Team, was noch 20 Prozent mehr Programm entwickelt, aus dem, was uns einfällt und was als Initiative kommt. Wir laden Menschen ein, die mit den Chemnitzerinnen und Chemnitzern ihre Ideen entwickeln.

Die konkrete Kulturarbeit fängt auch schon an. In den nächsten Monaten und dann bis in den Sommer nächsten Jahres soll auch schon etwas sichtbar werden. Erste Projekte laufen schon unter der Überschrift "Kulturhauptstadt Europas". Was sind das für Projekte?

Schmidtke: Im Projekt "We Parapom!" pflanzen wir im Frühjahr und im Herbst 4000 Apfelbäume quer durch die Stadt und verbinden damit Menschen und Regionen. Wir wollen die Friedensfahrt wieder auflegen mit dem neuen Titel "European Peace-Ride". Die soll im September als Probe-Start vollzogen werden. Das ist ein ganz großes, wichtiges Ding. Ich bin heilfroh, weil Sport verbindet. Die Menschen halten in Orten an, reden mit den Menschen. Also da geht es nicht um das Fahrradfahren, sondern das ist eher das Anhalten an der Strecke und mit Leuten in Verbindung kommen.

Wir wollen ein kleines Festival machen, das heißt "Makers United", die Macher vereinigen sich. Dabei geht es um Macherinnen und Macher aus aller Welt, die sich mit Holz, mit Werkstoffen beschäftigen, die tolle Technologien erfinden, die sich austauschen können. Mit Kunst in Begegnung. Also Kunst greift zusammen mit Technologie. Ganz im klassischen "Maker-Stil": selbst gelernt, selbst gemacht, erfunden für die Welt. Das ist im Zentrum des Jahres unser Ausblick auf die Perspektiven des Kulturjahres 2025.