Jan Kummer, Künstler

Jan Kummer ist Urgestein der Chemnitzer Künstlerszene. Er wurde 1965 in Weimar geboren und lebt seit vielen Jahren mit seiner Familie in Chemnitz. Er war Gründungsmitglied und Sänger der DDR-Avantgarde-Band AG Geige, ein Kunstprojekt, das durch avantgardistisch-multimediale Musik- und Bühnenperformances auffiel. Seit mehr als 20 Jahren ist er als Bildender Künstler aktiv und verkauft seine Werke weltweit. Kummer ist der Vater von Felix und Till (Mitglieder der Band Kraftklub) und Nina und Lotta (Mitglieder der Band Blond). Bildrechte: MDR/Olaf Held

Dirk Michaelis, Musiker

Mit der Ballade "Als ich fortging" hat Dirk Michaelis Musikgeschichte geschrieben. 1987 feierte seine Band Karussell mit diesem Hit Erfolge, komponiert hatte der gebürtige Chemnitzer das Lied bereits als Zwölfjähriger. Nachdem sich die Gruppe Karussell 1991 auflöste, machte der Sänger solo weiter und ist bis heute als Musiker aktiv. "Als ich fortging" blieb sein größter Hit. Den Song haben Künstler wie Rosenstolz, Matthias Reim oder die Klassik-Gruppe Adoro gecovert, Startenor José Carreras hat ihn mit Michaelis im Duett gesungen. Bildrechte: IMAGO / ADBP-MEDIA

Jutta Müller, ehem. Eiskunstlauftrainerin

Die ehemalige Eiskunstläuferin Jutta Müller feierte vor allem als Trainerin große Erfolge. Zu den Schützlingen der Chemnitzerin gehörten Katarina Witt sowie Müllers Tochter Gabriele Seyfert, die sie zu zwei Weltmeistertiteln führte. Jutta Müller gilt als eine der erfolgreichsten Trainerinnen ihrer Sportart. 2004 wurde sie in die Eiskunstlauf Hall of Fame aufgenommen. 2008 wurde sie Ehrenbürgerin der Stadt Chemnitz. Am 2. November 2023 starb Müller im Alter von 94 Jahren. Bildrechte: MDR/ Ralf U. Heinrich

Carsten Nicolai, Künstler

Carsten Nicolai ist ein weltweit erfolgreicher Künstler und Musiker, der für seine raumgroßen Installationen und audiovisuellen Performances bekannt ist. Er tritt in Konzerthallen auf, unter anderem mit Depeche Mode, und experimentiert mit Verbindungen akustischer und visueller Symbole. Zunächst war er noch der Malerei und dem Zeichnen verschrieben. Nach einer erstem eigenem Ausstellung in den Kunstsammlungen Chemnitz löste er sich von den klassischen künstlerischen Mitteln und begann, mit Computer und Sound zu experimentieren. Als Musiker agiert er unter den Pseudonymen Noto und Alva Noto – als letzterer wirkte er an der Filmmusik zu "The Revenant – Der Rückkehrer" mit, die 2016 für einen Golden Globe nominiert war. Carsten Nicolai wurde in Chemnitz geboren und lebt heute in Berlin. Auch sein Bruder Olaf Nicolai ist als Künstler erfolgreich. Bildrechte: imago/snapshot

Matthias Schweighöfer, Schauspieler

Er gehört heute zu den erfolgreichsten Schauspielern Deutschlands: Matthias Schweighöfer hat sich vor allem mit Komödien wie "Keinohrhasen", "Frau Ella" oder "Der Schlussmacher" in die Herzen der Kinofans gespielt. Seit den 2010er-Jahren ist er zudem als Regisseur und Produzent, aber auch als Sänger erfolgreich. Schweighöfer stammt aus einer traditionsreichen Schauspielfamilie. Geboren wurde er in Anklam und wuchs unter anderem in Chemnitz auf, wo er auch am Dr.-Wilhelm-André-Gymnasium sein Abitur machte.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Jens Kalaene

Jörg Schüttauf, Schauspieler

Spätestens seit seiner Rolle als "Tatort"-Kommissar Dellwo in Frankfurt (2002-2010) ist Schauspieler Jörg Schüttauf vielen bekannt. In Chemnitz geboren, bewarb er sich bereits als 13-Jähriger für einen Kurs an der Leipziger Schauspielschule – und wurde angenommen. Der Durchbruch gelang ihm mit dem DEFA-Film "Ete und Ali" von Regisseur Peter Kahane. Für seine Rolle des "Ete" erhielt er auch seine erste Auszeichnung als bester Darsteller. Viele weitere sollten folgen: Mehrfach erhielt Schüttauf den Grimme-Preis, den Deutschen Fernsehpreis oder den Deutschen Schauspielpreis. Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Soeren Stache

Trettmann, Musiker

Stefan Richter ist vielen besser bekannt als Rapper Trettmann. Bereits seit Jahren gehört er zur Dancehall-Hip Hop-Szene in seiner Wahlheimat Leipzig. Bundesweit Aufmerksamkeit bekam er 2017 mit seinem Song "Grauer Beton", in dem er den tristen Alltag in den Plattenbauten seiner Geburtsstadt Chemnitz beschreibt. Hier wuchs er im Plattenbaugebiet Fritz Heckert auf. Erst im März ist Trettmanns neues Album "Insomnia" erschienen, auf dem er viele Star-Gäste versammelt, unter anderem Henning May von AnnenMayKantereit, Nina Chuba und Herbert Grönemeyer. Bildrechte: Kitschkrieg

Kati Witt, ehem. Eiskunstläuferin