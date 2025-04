Industriemuseum Chemnitz

Zwickauer Str. 119

09112 Chemnitz



Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag: 9 bis 17 Uhr

Samstag/Sonntag: 10 bis 17 Uhr

Montags geschlossen (außer an Feiertagen)



Vorführung der Dampfmaschine: letzter Sonntag im Monat und am darauffolgenden Dienstag um 11, 13 und 15 Uhr



Eintritt:

Erwachsene 9 Euro, ermäßigt 7 Euro

Frei für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre



Barrierefreiheit:

Vorhanden sind ein Behindertenparkplatz, Rampen im Eingangs- und Ausstellungsbereich, ein Rollstuhlhublift im Museum, ein Aufzug in der Ausstellungshalle sowie ein Rollstuhlfahrer-WC. An der Museumskasse sind Bauwollhandschuhe zum Ertasten von Exponaten für Blinde und Sehbehinderte ausleihbar.



Ausstellungen (Auswahl):

"fit. Eine sächsische Erfolgsgeschichte" vom 15.02.25 bis 27.07.2025

"Telefongeschichten. 100 Jahre Wählvermittlung in Chemnitz" vom 06.06.2025 bis 22.02.2026

"Textil? Zukunft!" vom 07.03.2025 bis 18.01.2026

"Metamorphosis of Workwear" vom 23.09.2025 bis 14.11.2025

"Tales of Transformation. Chemnitz – Gabrovo – Łódź – Manchester – Mulhouse – Tampere" vom 25.04.2025 bis 16.11.2025



Mehr Informationen finden Sie auf der Webseite des Industriemuseums.