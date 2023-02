Passenderweise erscheint das Album beim von der Band Blond betriebenen Label Beton Klunker Tonträger. Chemnitz sei halt wie ein Dorf, findet Maria. Was auch die gute Seite hat, dass man sich in der Kulturszene der Stadt gut kennt, vernetzt, supportet. "Ohne diese Szene würde es uns als Band überhaupt nicht geben", betont Maria. Man kennt sich aus dem Atonimo und zwei Bandmitglieder sind im Weltcheo aktiv, wo jetzt auch die Release-Party stattfindet, bevor Power Plush auf ihre erste Solo-Tour gehen.

Live-Erfahrung haben sie allerdings schon jede Menge – sowohl in kleinen Clubs als auch auf Festivals wie dem MS Dockville oder dem Immergut. Große Live-Shows waren schon kurz nach der Bandgründung das Ziel der Band, die im Proberaum immer so tat, als spiele sie vor einem vollem Saal. Doch am größten war das Publikum, als sie als Vorband von Kraftklub unterwegs waren, zusammen mit ihnen auf der Bühne auch einen Song performten – in den größten Hallen des Landes. Maria nahm das relativ cool, ist bei kleinen Konzerten meist sogar aufgeregter: "Weil das Publikum einem näher ist", sagt sie. "Wenn ein Fan im Stadion weint, kriegt man das nicht mit, im Club eher schon." Aber durchaus möglich, dass bei der Solotour auch wieder Menschen zu Tränen gerührt sind.