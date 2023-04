Paar aus Leipzig will Rowac-Hocker neu produzieren

Sie selbst sind bei einem Flohmarktbesuch erstmals auf den Stahlschemel aufmerksam geworden, auf der Suche nach passenden Sitzmöglichkeiten für die eigene kleine Küche. Von der Konstruktion des Schemels waren sie sofort angetan, erinnert sich Industriedesigner Dieter Amick: "Was ich sonst gesehen habe an Industriemöbeln, ist eher grobe Arbeit, abgelenkte Metallteile, grob zusammengeschweißt, ohne Liebe und eher so: Komm, wir basteln schnell was zusammen und es wird schon halten. Aber das, was ich damals auf dem Flohmarkt gesehen habe, war wirklich etwas Durchdachtes, so eine Liebe für Details."

Dieter und Alide Amick aus Leipzig wollen den Rowac-Hocker wieder produzieren. Bildrechte: MDR/Cornelia Winkler

Der Rowac-Hocker, ein ausgetüfteltes Design

In der Tat hat der gelernte Schlosser Karl Robert Wagner viel Forschungs- und Tüftelarbeit in den Schemel gesteckt, den er 1909 erstmals auf der Leipziger Messe ausgestellt hat. Das weiß auch Barbara Wünstl, Kuratorin am Chemnitzer Industriemuseum, das auch so einige Rowac-Hocker in seinem Bestand hat. Wünstl zufolge hat Wagner schon 1905 damit begonnen, den dreibeinigen Hocker zu entwickeln und hat ihn dann immer weiter verbessert.

"Zum Beispiel die Beine sind gebogenes Stahlblech, dadurch wird eine größere Stabilität erreicht. Unten die Füße haben eine Veränderung erfahren, damit er auf dem Boden nicht kratzt, wenn man ihn schiebt. Er hat wirklich sehr lange getüftelt, dass der stabil steht, nicht wackelt, nicht mal knarzt. Das war einfach sehr viel Gehirnschmalz, was da reingeflossen ist." Das mache den Hocker bis heute zu einem zuverlässigen, robusten Sitzmöbel. Hinzu kommen eine bequeme Sitzhöhe und sein leichtes Gewicht. Die konisch zulaufenden Beine sind ein Kennzeichen der Rowac-Schemel und sorgen für besondere Stabilität. Bildrechte: G. Wolf. Peter Müller

Ein Klassiker des Industriedesign