Chemnitz will als Kulturhauptstadt neue Metropole werden

Dass die Stadt sich in Konkurrenz zu Leipzig und Dresden schlecht behandelt gefühlt habe, sieht auch Csák so und erinnert sich an einen sächsischen Spruch: In Chemnitz wird gewirtschaftet, in Leipzig wird gehandelt und in Dresden wird was ausgegeben. Den Titel Kulturhauptstadt versteht Csák als Möglichkeit, darüber neu zu verhandeln. Überhaupt stehe Sachsen mit 28 Städten und Kommunen hinter Chemnitz als Kulturhauptstadt. Überzeugt hat die Jury in den Augen des Projektleiters das Thema "Machen".