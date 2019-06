Serie über den Super-GAU Wie "Chernobyl" zur besten Serie der Welt wurde

Auf der Filmdatenbank IMdB hat sie "Game Of Thrones" überholt und ist die am besten bewertete Serie jemals: "Chernobyl" zeigt die Reaktor-Katastrophe von Tschernobyl in fünf Folgen. In der Ukraine sorgt sie für Tschernobyl-Touristen und in Russland für heftige Diskussionen, denn die Serie kommt genau zur richtigen Zeit, in der Leugnen von Umweltkatastrophen und Verbreiten von Fake News nicht nur in Russland vorkommen und der Atomausstieg immer wieder in Frage gestellt wird.

von Jörg Taszman, MDR KULTUR