Schon auf den ersten Seiten wird klar, dass der Protagonist ein Verbrechen begangen hat, und jemandem Leid zugefügt hat. Dieser Protagonist ist Chinonso, ein an sich friedfertiger Geflügelfarmer. Er verliebt sich in Ndali, die aus wohlhabenden Verhältnissen stammt und in Großbritannien studieren soll. Da sich ihre Familie gegen die Beziehung stemmt, beschließt Chinonso, seine Farm zu verkaufen und in Europa zu studieren. Von da an nimmt die Geschichte ihren unheilvollen Lauf: Denn ein Schulfreund, der Chinonso einen Studienplatz in Europa vermitteln will, betrügt ihn doppelt. Erst schickt er ihn an eine Universität, die im türkischen Teil Zyperns liegt. Dann macht er sich mit dem Großteil von Chinonsos Geld aus dem Staub. Das alles führt zu dem Verbrechen, von dem anfangs die Rede war.