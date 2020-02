Das Deutsche Chorfest findet zum ersten Mal in Leipzig statt. Heute stellt der Deutsche Chorverband das Programm vor. Zu dem viertägigen Festival werden rund 15.000 Sängerinnen und Sänger erwartet. Über 450 Chöre und Ensembles präsentieren sich in allen Genres und Musikstilen: Von Bach bis Beatles, von traditionell bis experimentell, von weltlich bis geistlich. Das Chorfest findet vom 30. April bis 3. Mai 2020 statt.

Insgesamt sind mehr als 700 Konzerte geplant – unter anderem auf dem Markt, in der Thomaskirche oder am Völkerschlachtdenkmal. Um die Bedeutung des gemeinsamen Musizierens von klein auf zu fördern, werden beim Chorfest in Leipzig vor allem Kinder- und Jugendchöre im Mittelpunkt stehen.

Ein wesentlicher Bestandteil des Chorfest-Programms ist der Chorwettbewerb, zu dem sich Ensembles aller Gattungen und Besetzungsstärken anmelden konnten. Er wird in verschiedenen Kategorien ausgetragen, unter anderem in Romantik, Jazz/Pop, Gospel, Musical, Folklore oder Alte Musik.

Der Thomanerchor Leipzig singt zur Eröffnung des Chorfests 2020. Bildrechte: Matthias Koch

Zudem stehen Festkonzerte mit einigen der derzeit besten nationalen und internationalen Chöre und Vokalensembles auf dem Programm. Im Chorfest-Nachtklang am 1. und 2. Mai präsentiert sich das "Best of" der Chorfest-Szene in jeweils rund 30 Konzerten in den innerstädtischen Spielstätten. Am Chorfest-Eröffnungstag, 30. April 2020, werden unter anderem der Thomanerchor und das A-cappella-Sextett Slixs zu erleben sein.