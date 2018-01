Von klein auf bereist und erforscht Chris Thile mit seiner Mandoline die unterschiedlichsten Gefilde. Für sein neues Album hat er sich Freunde eingeladen, darunter Aoife O’Donovan, die als Frontfrau ihrer Band Crooked Hill auch in Europa einen Namen hat. Oder Sarah Yarosz, ebenfalls eine junge Stimme des amerikanischen New Folk.

Wie Freundschaften und Familien funktionieren, wie wir miteinander umgehen, davon erzählt Thile auf seinem neuen Album intensiv und teilweise psychologisch ausgefuchst.



So in "Elephant in the Room", einer englischen Metapher für ein Problem, das für jeden sichtbar im Raum steht, das aber niemand anspricht. Diese Geschichten steckt Thile jeweils in das klanglich passende Gewand. Im Elephant torkelt die Mandoline bluesig verträumt durch den Song.



In dem Song "Douglas Fir" erzählen Thile und Aoife O’Donovan wiederum die biblische Geschichte von Jesu Geburt neu. Sie singen aber auch davon, wie das Leben vieler Kinder heute aussieht - nicht immer rosig.