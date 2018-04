Christa Gottschalk wurde am 2. Dezember 1927 in Dessau geboren. Bildrechte: © Helga Wallmüller

Gottschalk war über viele Jahrzehnte an dieser Bühne engagiert und in mehr als 180 Rollen zu sehen. So spielte sie das Gretchen in Goethes "Faust" sowie verschiedene Königinnen in den Stücken Schillers und Shakespeares.



Geboren wurde Gottschalk 1927 in Dessau. Ihr Studium absolvierte sie an der damaligen Staatlichen Hochschule für Musik Leipzig. Neben ihren Engagements beim Schauspiel Leipzig war sie auch auf der Bühne des Deutschen Nationaltheaters Weimar und unter Wolfgang Langhoff am Deutschen Theater Berlin zu sehen. Auch in DEFA-Filmen wirkte sie mit, so in "Reifender Sommer" (1959) und "Zünd an, es kommt die Feuerwehr" (1979). Zudem synchronisierte sie Filme und reiste mit Lesungen durch Deutschland.