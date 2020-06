Im Studium an der Dresdner Kunsthochschule war sie eine der Jüngsten. Als hier 1953 die Formgestaltung ganz der Malerei weichen musste, setzte sie ihr Studium der Keramik und Formgebung an der Hochschule in Berlin-Weißensee fort, an die sie später als Lehrende zurückkehrte. Dazwischen liegen Jahre als Industrieformgestalterin in vielen Sparten und für viele Auftraggeber. Allein zwischen 1956 und 1959 waren es über 80 Produkte, die sie gestaltete und die in hohen Stückzahlen produziert wurden.