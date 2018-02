Christian "Flake" Lorenz ist der Keyboarder der Band Rammstein. Er ist der schmale Typ mit Brille neben seinen Muskelmänner-Bandkollegen. Wenn bei einem Konzert ringsum die Feuerfontänen hochgehen im brachialen Gitarren-Gedröhn, läuft Christian "Flake" Lorenz auf einem Laufband und spielt stur sein Keyboard. Seit einiger Zeit ist er auch das bücherschreibende Rammstein-Mitglied. "Der Tastenficker", wie auch sein erstes Buch heißt, hat 2017 sein zweites Buch veröffentlicht.

In einem Buch versinken

Rammstein ist eine der weltweit erfolgreichsten Bands, die je aus Deutschland gekommen sind. 1994 in Berlin gegründet, singen Fans mittlerweile auf der ganzen Welt in ausverkauften Stadien die deutschen Texte mit, auch wenn sie kein einziges Wort verstehen.

Christian Flake in seinem Element. Auf der Bühne mit Rammstein. Bildrechte: IMAGO Hat Christian "Flake" Lorenz deshalb angefangen Bücher zu schreiben? Um alles zu verarbeiten, um die Erfolgsgeschichte zu verdauen? Dies verneint der 52-Jährige gegenüber MDR KULTR: "Also verdauen muss ich nichts, die Entwicklung von Rammstein ging so langsam vor sich, dass ich genug Zeit hatte, das dabei schon zu verarbeiten und ich war auch schon sehr alt für Rockmusiker - im Verhältnis - als wir erfolgreich wurden."

Mich hat das Schreiben an sich immer schon fasziniert, sogar schon vor der Musik eigentlich. Christian "Flake" Lorenz, Keyboarder von Rammstein

Als Kind wurde Christian "Flake" Lorenz gehänselt und las viele Bücher. Bildrechte: dpa Schon als Kind und Jugendlicher habe er alles gelesen, was er kriegen konnte. "Als Kind war schon mein größtes Vergnügen, mich einfach hinzusetzen und mich in ein Buch zu vertiefen und darin so zu versinken, dass ich völlig die Welt um mich herum vergessen konnte, dass ich völlig ein Teil diese Buches, dieser Geschichten war.", so beschreibt Lorenz seine frühe Faszination für Bücher.

Ein Buch war für mich fast das Höchsterreichbare, was ein Mensch schaffen kann. Christian "Flake" Lorenz, Keyboarder von Rammstein

"Zum Ausdenken fehlt mir die Fantasie"

Sein Leben lang habe er dann versucht, dahinterzukommen, wie man ein Buch schreibt: "Was diese Schriftsteller Verrücktes können, dass ich mich in einem Buch so verlieren kann."

Schließlich begann Lorenz selbst zu schreiben und habe dabei festgestellt, dass er über die Sachen schreiben will, von denen er etwas versteht, weil er dabei war: sein eigenes Leben mit dieser Band.

Als ich dann anfing etwas aufzuschreiben, habe ich gemerkt: Ich kann mir nichts ausdenken, dazu fehlt mir die Fantasie. Oder es erscheint mir auch zu sinnlos mir Sachen auszudenken, die es nicht gibt oder Personen zu erfinden. Christian "Flake" Lorenz, Keyboarder von Rammstein