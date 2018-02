"Casablanca" ist einer der berühmtesten Filme. Ingrid Bergmann spielt Ilsa, die mit ihrem Mann auf Durchreise in eine freie Welt einen anderen Mann kennenlernt und alle Pläne beiseite schiebt, bis es der neue Mann am Ende - heldenhaft - wieder richtet.

Heimatverlust heute

Die "Transit"-Hauptdarsteller Franz Rogowski und Paula Beer Bildrechte: dpa Was ist Heimat? Kindheit, ein Geburtsort, eine bessere Welt oder einfach nur der Augenblick? Aktuelle Fragen sind das. Eine ähnliche Geschichte spielt nun auch Paula Beer in Christian Petzolds Film "Transit", der den Seghers-Roman in die Gegenwart Marseilles holt und vor dem Hintergrund der sogenannten "Flüchtlingskrise" darüber spekuliert, wie es wäre, wenn plötzlich Neofaschisten in Deutschland an die Macht kämen und Schriftsteller und andersgläubige Deutschlandbewohner wieder in eine nächste neue Welt auswandern müssten. Ob Mexiko oder die USA, wie bei der letzten großen Katastrophe, sei dahingestellt.



Diese Überschreibungen eines Romans, der an einen Film erinnert und wieder ein neuer Film geworden ist, macht die Sache so spannend, dass man den Kinostart Anfang April nicht verpassen sollte. Ganz abgesehen von der Romanlektüre zu Hause auf dem Sofa, während im Hintergrund Sam am Klavier "As Time Goes By" spielt und singt.

Transit von Waren und Menschen

Zeit ist auch insofern vergangen, als seit ein paar Jahren die Mehrheit der Weltbevölkerung in Städten und nicht mehr auf dem Land lebt. Die heimische Scholle ist somit Vergangenheit. Und die Städte, besonders die modernen, großen, sind zumeist Hafenstädte, liegen also am Meer oder an Flüssen, die von Containerriesen befahren werden können.

Regisseur Christian Petzold bei der Berlinale-Pressekonferenz Bildrechte: dpa Und diese Megacitys haben dazu auch noch riesige Flughäfen, die übrigens auch auf Englisch so heißen: Airports. Es sind die Städte wie: Guangzhou, Tokio, oder Jakarta - diese drei haben schon deutlich mehr Einwohner als das Land, in dem die Berlinale gerade stattfindet. Marseille oder Casablanca kommen da erst an viel späterer Stelle.



Aber die Frage nach dem "Transitärleben" stellt sich angesichts dieser gigantischen Hafenstädte hier noch einmal neu, nämlich: Wie ist das in einer Welt mit globalem Handel? Ist da nicht alles urbane Leben ein "Transitärleben"? Und die ganze Arbeitswelt fußt letztendlich auf Waren, die hergestellt, verteilt und verkauft werden müssen?



Ist die sogenannte "Flüchtlingskrise" da nicht eigentlich ein Randproblem und -thema? Solchen Fragen stellt sich Petzolds Film, indem er das Setting im Heute wählt. Mehr noch: Es geht auch um Sprachübersetzung.

Transit ist auch eine Übertragung