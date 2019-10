MDR KULTUR: Woher kommt Ihr genauer Blick auf zeitgeschichtliche Stoffe?

Christian Schwochow: [...] Natürlich gibt es so Momente, weil ich ein politisch denkender und fühlender Mensch bin, wie beim NSU-Prozess, wo ich merke, diese Geschichte muss ich jetzt erzählen. Und dann treffen sich manchmal auch die richtigen Leute. Die Produzentin der Trilogie traf ich einen Monat nach Prozessbeginn in München und wir hatten beide zum gleichen Zeitpunkt das Gefühl, das braucht eine fiktionale Annäherung. Wir leben in Zeiten, wo der Journalismus an Grenzen stößt, wie begegnet er dem weltweiten Populismus, wie begegnet er dieser rechten Revolution in Deutschland und Europa – und ich glaube, wir als Künstler haben da eine ganze Zeit im Wachkoma verbracht. Wir haben zugeschaut und – außer im Krimi – keine Antworten gefunden oder zumindest vertiefende Fragen, wo das alles herkommt. Und da merke ich, ich fühle mich berufen, jetzt nicht einfach ausschließlich Unterhaltung zu machen, sondern mich damit zu beschäftigen.

Kann es sein, dass viele Künstler noch gar nicht bemerkt haben, wie tief es eingreifen könnte in ihr Schaffen dann irgendwann auch?

Absolut. Diese Fantasien, man hat das ja gemerkt als dieses Strache-Video kam, wie offen er da fantasiert, welche Journalisten man aus dem Weg räumt. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Das ist unser Nachbarland, das ist Österreich und ich wette mit Ihnen, dass es genauso auch in Deutschland bestimmte Menschen gibt, die man ganz schnell beseitigen würde, wenn es zu dem Punkt kommt, dass die irgendwann in die Verantwortung kommen, und ich weiß, es gibt eine ganze Menge Leute, die glauben, die Demokratie ist in Deutschland so stark und so gefestigt, dass das nie passieren wird. Und ich bin mir da überhaupt nicht so sicher, dass nicht irgendwann die erste Unionstruppe umfällt und die auf lokaler Ebene einfach mal mit ins Boot einlädt und dann ist der Weg erstmal frei.

Ihr politisches, zeitgeschichtliches Interesse, können Sie das begründen, wo das herkommt?

Das ist in der Schwochow-Familie ... Ich werde nie das Bild meines Großvaters vergessen, der im Krieg war und der Hitler verehrt hat. Der hat aber als Tierarzt gearbeitet und durfte nicht an der Front stehen, sondern hat die Pferde wieder aufgepeppelt, die an der Front verletzt wurden. Der hat sich sehr mit dieser Zeit auseinandergesetzt und dann, als es dann das Ende des Krieges war, und die DDR sozusagen aufgebaut wurde, hat er seine Kinder um sich versammelt und gesagt: Ich bin auf ein System reingefallen, es passiert mir nicht ein zweites Mal. Und das ist so ganz stark geblieben. Und dann natürlich ein Vater, der mit 18 einen Fluchtversuch hatte und dann im Knast gewesen ist. [...] Ich kann mich an nichts anderes Erinnern als dass immer diskutiert wurde, es wurde immer der Zustand des Landes thematisiert, mit Freunden, in der Familie, auch bei uns zu dritt am Tisch, also das war völlig normal. In Ostberlin hatten wir Westfernsehen, d.h. ich bin mit der "Tagesschau" großgeworden und dann als der Ausreiseantrag gestellt wurde und am 9. November genehmigt wurde, merkte ich auch bei der Ankunft in Hannover, dass dort gar nicht politisch geredet wurde mit den Kindern. Und das hat nochmal mehr Bewusstsein geschärft, was ich da mitbekommen habe.

Sie sind mit elf Jahren nach Hannover gezogen – da sind wir beim Begriff Indendität. Haben Sie sich dort fremd gefühlt?

Mit der Wende war meine Kindheit vorbei [...] Es war wirklich eine Zeit, die sich so eingebrannt hat, und auch als Kinder im Freundeskreis meiner Eltern politisiert hat. Wir waren ja immer bei allen dabei. [...] Es war eine Umstellung. Ich war der erste Ostler da in dieser Schule und ich weiß schon am ersten Tag als die Lehrerin mich vorstellte und den Kindern versucht hat zu erklären, aus welchem Land ich komme, musste ich ihr schon widersprechen. Weil sie es im Prinzip so beschrieben hat, da wo der herkommt, da sind alle total traurig und unterdrückt und wer seine Meinung sagt, der kommt ins Gefängnis. Und da habe ich widersprochen, das zog sich so weiter, bis sie irgendwann aufgegeben hat und dann in dem legendären Satz endete, "Ja wenns da so toll war im Osten, dann geh doch zurück deinem Scheiß Honecker." Also eine totale Übverforderung. Meine Eltern wurden auch in die Schule zitiert, warum dieses Kind schon so reif und politisch denkt und redet. Ich habe dann Leute auch angestiftet. Dann kam der Golfkrieg und dann habe ich zuhause ein "Kein Blut für Öl"-Plakat auf ein Laken gemalt und aus der Schule gehängt. Das war ungewöhnlich. Ich war 5. oder 6. Klasse. [...]

Was bedeutet Ihnen dieses Werk "Deutschstunde" von Siegfried Lenz?