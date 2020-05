Ausstellung Christiane Bergelt im Museum Gunzenhauser: Bilder, die leuchten

Hauptinhalt

Das Museum Gunzenhauser zeigt Werke von Christiane Bergelt in der Sonderausstellung "The Hands Delight to Trace". Die im erzgebirgischen Marienberg geborene Künstlerin beeindruckt mit Bildern, die durch ihre sensible Farbwirkung faszinieren. In Chemnitz kann man sich jetzt, nach zweimonatiger Corona-Verzögerung, endlich vor Ort davon begeistern lassen.