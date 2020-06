Von Christo Brücke verhüllte Brücke Pont Neuf in Paris, aufgenommen 1985. Bildrechte: dpa Simone Reber: Die hat sich eigentlich ganz lange entwickelt. Schon als Kunststudent im sozialistischen Bulgarien musste Christo, das war ein Auftrag, mit seinen Kommilitonen die Landschaft entlang der Strecke des Orientexpress verschönern und dann hässliche Gerümpelhaufen und Gerätschaften verhüllen. Um 1957 ist er dann in einem Güterwaggon über die damalige Tschechoslowakei nach Österreich und dann nach Paris geflohen.



Er war die meiste Zeit seines Lebens staatenlos und wenn man die ganz frühen Arbeiten sieht, dann wirken sie tatsächlich wie der Hausstand eines Flüchtlings oder eines Nomaden, der einpackt, was ihm kostbar ist. Als Erstes hat er die Farbdosen eingepackt, dann kann man einen Handwagen sehen, den er umwickelt hat, ein Motorrad. Es ist so eine Geste, die jeder kennt. Schon Kinder machen das mit ihren größten Schätzen, wickeln vielleicht ihr Taschenmesser in ein Tuch, verschnüren dass dann noch mit einem Gummi. Wir packen Geschenke ein, um sie damit wertvoll zu machen. Deshalb können eigentlich alle die Kunst von Christo verstehen.



Bei seinem Auftritt 1968 in Kassel bei der Documenta hat er dann als Erstes die Luft zum Atmen verpackt. Da stieg ein 85 Meter hohes Luftpaket wie eine Säule in den Himmel. Und er hat natürlich auch einmal ein Porträt von seiner Frau Jeanne-Claude verpackt.

Christo in späteren Jahren vor einem Modell des verhüllten Reichstages Bildrechte: dpa Ich glaube keiner, der das erlebt hat, wird diese klaren Tage im Juni 1995 vergessen. Es war natürlich auch genau der richtige Zeitpunkt, obwohl das Projekt seit 1971 vorbereitet worden war. Die Stadt war gerade dabei, die Spuren des Zweiten Weltkriegs, des Kalten Krieges zu verlieren und mit der Verhüllung des Reichstages kehrte auf einmal eine friedliche Stimmung ein. Es gab noch keine Handys und trotzdem wusste jeder, wie weit die Arbeiten gediehen waren. Also es ging wie ein Lauffeuer durch die Stadt: 'Die Fassadenkletterer sind da! Jetzt ist er schon halbverhüllt!'



Dann glänzte dieser gänzlich verhüllte Reichstag in der Junisonne, als würde er schweben. Die Menschen kamen, ließen sich nieder, waren still und erlebten einfach mit allen Sinnen diesen Moment und die Macht der Schönheit. Gleichzeitig wussten alle, dass unter der Hülle die deutsche Vergangenheit rumort. Und die Reibung zwischen dieser überirdisch-schimmernden Idylle und der Realität, die ja nur Pause machte, hat zu diesem spannenden und entspannenden Erlebnis geführt.



Alle haben das Kunstwerk respektiert, sich in der Aura ein bisschen verändert. Das kleine Stückchen Stoff – ich habe es heute noch – liegt vor mir auf dem Tisch, die Besucher haben es damals bekommen. Es glänzt heute noch wie neu und hat kein bisschen Staub angesetzt. Es gab damals auch die dringliche Bitte, das Projekt zu verlängern, aber in diesem Punkt waren Christo und Jeanne-Claude immer unerbittlich.

Christo und Jeanne-Claude 2006 in Münster Bildrechte: dpa Schwer zu durchschauen. Nach außen hin schien alles klar – dass Jeanne Claude alles bestimmt. Bei Interviews war es so, dass Jeanne-Claude alle Modalitäten festgelegt hat, dass sie den Ort ausgewählt hat. Sie ist ihrem Mann immer wieder ins Wort gefallen, hat fortgesetzt, was er eigentlich sagen wollte. Christo ist dann lächenld zurückgetreten, hat ihr aber aus dem Hintergrund souffliert. Beide sind – man weiß nicht genau, ob es wirklich stimmt – am gleichen Tag, am 13. Juni 1935, geboren.



Beide haben sich mit Leib und Seele diesem Werk verschrieben. Sie sind nie gemeinsam geflogen, damit ein Projekt auch dann weitergeführt werden konnte, wenn einer verunglücken sollte. Und trotzdem hatten sie eine ganz klare Arbeitsteilung: Jeanne-Claude dirigierte die Organisation und Christo war tatsächlich der kreative Kopf. Dieses gemeinsame Label 'Christo und Jeanne-Claude' entstand erst 1994 und natürlich wirkt es auch ein bisschen unglaubwürdig, dass Christos frühe Arbeiten im Nachhinein dann auch nochmal Jeanne-Claude zugeschrieben wurden.

"The Floating Piers" von Christo auf dem Lago d'Iseo in Italien. Die Aufnahme ist von 2016. Bildrechte: dpa Es bleiben, rein physisch, die unzähligen Zeichnungen. Fast zu viele, man kann sie kaum mehr unterscheiden. Was aber wirklich bleibt, ist dieser einmalige Moment, ist die Erinnerung an das Erlebnis Kunst, die Erfahrung, ein Kunstwerk mit dem ganzen Körper wahrzunehmen. Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass Kunst Menschen verändern kann. Von raubeinigen Großstadtbewohnern können die mutieren zu mildlächelnden Genießern. Was bleibt, ist dieses seltsame Paradox der Vergänglichkeit, nämlich die Sehnsucht. Man möchte, dass diese Werke ewig bestehen bleiben, man möchte sie festhalten – und genau dadurch würden sie ja ihren Reiz verlieren.

Das Gespräch führte MDR KULTUR-Moderatorin Annett Mautner.