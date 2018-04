Thüringer Bachwochen Christoph Drescher will den streitbaren Bach zeigen

In diesem Jahr bringen Drescher und sein Team Bach auch an ungewöhnliche Orte, um die Menschen anzusprechen, die sich die Musik ansonsten nicht anhören würden. So gibt es Veranstaltungen auf einem Milchhof in Arnstadt, auf der Leuchtenburg und im Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Hier soll "Bach als Justiz-Subjekt" behandelt werden. "Das Publikum ist neugieriger als man denkt", so Drescher.