Spannungen finden in diesen 25 Jahren nicht nur auf der Bühne statt, sondern auch in der Kulturpolitik. In Halle tobt der Theaterstreit – und das geht natürlich nicht spurlos an Werner vorbei. Da habe es Momente gegeben, in denen er am liebsten das Handtuch geworfen hätte, gibt er zu: "Das ist natürlich was, was mich auch belastet." Doch am Ende müsse immer der Spaß an der Arbeit und an der Kunst überwiegen, so der Intendant. "Und das tut er, eindeutig, das ist keine Frage."