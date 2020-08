Sachbuchempfehlung Neue Chronik erzählt 75 Jahre Aufbau-Verlag spannend wie ein Krimi

Mit Schriften von Bertolt Brecht, Anna Seghers, Hans Fallada, Christa Wolf oder Sarah Kirsch war der Aufbau-Verlag in der DDR einer der wichtigsten Verlage und ist einer der wenigen, die es heute noch gibt. In einer neuen Verlags-Chronik erzählt der Literaturwissenschaftler Konstantin Ulmer die Geschichte des Aufbau-Verlages von seinen Anfängen bis in die unmittelbare Gegenwart. "Man muss sein Herz an etwas hängen, das es verlohnt" heißt sie nach einem Zitat von Hans Fallada. Und liest sich spannend wie ein Krimi, findet unsere Kritikerin.