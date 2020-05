Der Schlagzeuger der Rockband City, Klaus Selmke, ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 70 Jahren, gab die Band auf ihrer Facebook-Seite bekannt, wo sie als Zeichen der Trauer auch ihr Profilbild schwarz färbten. Ebenso ließ die Band am Freitag ihre Webseite komplett in Schwarz erscheinen. In einem Interview mit der Bild-Zeitung sagte der Sänger der Band, Toni Krahl, dass der Musiker in der Berliner Charité an einem Krebsleiden verstorben ist.