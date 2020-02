Die künstlerische Qualität der Bilder hebt Bußmann besonders hervor. So orientierte sich Wasse stark an der Sozialfotografie der 20er-Jahre, an August Sander oder Renger-Patzsch. Auch habe er einen guten Sinn für ästhetisch gut gemachte Fotos bewiesen, ebenso für bestimmte Konstruktionen, Kompositionen, geometrische Elemente, so Bußmann.