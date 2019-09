"Leidenschaft und Pflicht und Liebe. Die drei Leben der Clara Schumann" zeigt die Musikerin in all ihrer Zerrissenheit. Mit den drei Leben sind gemeint: Erstens, ihr Leben als Tochter, großgezogen von einem strengen und ehrgeizigen Vater. Zweitens, ihr Leben als Ehefrau, an der Seite des fordernden Robert Schumanns. Drittens, ihr Leben als Pianistin von Weltrang.

Sie war natürlich eine internationale Künstlerin. Sie war, das kann man so sagen, ein europäischer Superstar. Günter Atteln, ausführender Produzent von Accentus Music

Clara Schumann, ein europäischer Superstar Bildrechte: Accentus music

Ein "verkitschtes Bild" der Ehe

"Die drei Leben der Clara Schumann" ist die erste lange Dokumentation über die Musikerin. Zuvor hatte es nur Spielfilme gegeben, die sich mehrheitlich auf ihre Beziehung zu Robert Schumann konzentriert hatten. Wir hätten ein "verkitschtes Bild" der Liebesgeschichte zwischen Robert und Clara Schumann, befindet Andreas Morell, einer der zwei Autoren der Doku. Dabei sei es eine ganz normale Ehe gewesen "mit all den Hochs und Tiefs". Robert Schumann sei von seiner Ehefrau abhängig gewesen. "Gleichzeitig hat er es gehasst, dass sie gereist ist, dass er mitreisen musste und die Leute ihn gefragt haben: 'Machen Sie auch etwas mit Musik?'"

Die Filmemacher wollten in der Doku kein Reenactment, also keine Szenen, die sich tatsächlich so hätten abspielen können. Wenn also Clara Schumann auftritt – eindringlich verkörpert von Jana Klinge – dann wirkt das Set artifiziell, wie eine Theaterbühne. Produzent Günter Atteln erklärt: "Wir erheben nicht den Anspruch, zu zeigen, wie Clara Schumann wirklich war." Stattdessen spiele man mit den tollen Originalzitaten.

Die Pianistin Ragna Schirmer war an diesem Abend sowohl im Film zu sehen als auch live auf der Bühne. Bildrechte: Accentus music

Das Publikum – begeistert

Nach einer knappen Stunde wird es wieder hell im Saal. Abgerundet wird die Preview von Gesprächen mit Experten und Filmemachern – und noch einmal Ragna Schirmer am Klavier. Und auch wenn die Luft am Ende schwer hängt im Salles de Pologne, zeigt sich das Publikum begeistert. Für sie sei Clara Schumann durch das Jubiläum sowieso ein Thema, berichtet eine Zuschauerin. Außerdem gingen sie und ihr Mann gerne in die intime Atmosphäre dieses Saals. Eine weitere Zuschauerin entpuppt sich als wahre Clara Schumann-Enthusiastin: "Es war beeindruckend, wenn man die Romantikerin Clara Schumann schon immer so geliebt hat wie ich!"