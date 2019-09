Robert und Clara Schumann stehen für eine modernen Ehe – mit besonderen Spannungsfeldern, die Kuratorin Beatrix Borchart so zusammenfasst: "Sie wollte Klavierüben, er komponieren – sie wollte Konzertreisen unternehmen, er lieber zuhause blieben, um in Ruhe komponieren zu können etc. Welche Lösungsmöglichkeiten haben die beiden gefunden? Es ist also eine 'Paarausstellung', in der wir uns bemüht haben, immer beider Perspektiven zu thematisieren ohne zu bewerten." Bildrechte: imago stock&people