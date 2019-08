MDR KULTUR: Wir wollen natürlich nicht allzu viel verraten, aber eines kann man sagen: Im neuen Polizeiruf "Mörderische Dorfgemeinschaft" gibt es eine ziemlich verschworene Dorfgemeinschaft, weil es auch sehr viele Verdächtige gibt. War das besonders schwer aufzuklären in der Rolle?

Claudia Michelsen: Nein, es ist einfach, weil es so eine tolle Geschichte war, mal auch so anders. Ich finde spannend, auch in das Umland oder in so ein Dorf zu gehen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Welt als in Magdeburg selber zu sein. Das ist natürlich ein Luxus, wenn man so eine Reise machen kann in die verschiedensten Orte und Gemeinschaften oder Nicht-Gemeinschaften. Also das war ganz großartig.

Das ist ja ein klassisches Motiv, dass Kommissare oder Kommissarinnen eine versteckte Verbindung haben mit Verdächtigen oder auch manchmal mit Opfern. Mein Eindruck war, dass es zwischen der Kommissarin und dem Opfer, Juri Rehberg, Verbindungen gibt, oder?

Szene aus "Mörderische Dorfgemeinschaft": Die Kollegen Lemp (Felix Vörtler), Brasch (Claudia Michelsen) und Köhler (Matthias Matschke) starren auf die Überreste einer Hand. (v.l.) Bildrechte: MDR/filmpool fiction/Stefan Erhardt Also wir versuchen ja immer – und das ist auch so ein bisschen der Plan für die Neuen (Folgen, Anm. d. Red.), weil ich finde man kann ja nicht immer nur über die Hauptkommissarin erzählen oder die Hauptkommissarin und den Chef oder die Hauptkommissare. Da kommt man so schnell an einen Punkt, wo man sagt, wie schöpft man immer wieder aus einer Figur.



Das geht natürlich, bei "Dr. House" geht das wunderbar. Also es gibt ja so verschrobene Figuren, wo man natürlich sehr viel erzählen kann. Aber letzten Endes sind die Hauptgeschichten immer: Da ist der Hauptdarsteller oder eben die Figur, also diese Episodenfiguren. Und zu denen setzt man sich ins Verhältnis und dann wird es spannend. Hat es mit einem zu tun? Mal mehr, mal weniger. Wie geht man emotional in die Geschichte rein? Löst das was aus bei einem? Hat man selber eine Verbindung damit? Und das ist im Prinzip so das Ziel oder der Weg, den wir da begehen.

Und bei "Mörderische Dorfgemeinschaft" ist es auch so, da gibt es dann Begegnungen, sogar mit einer Frau, die auf einmal etwas auf den Punkt bringt bei Brasch, wo man sagt: Da trifft sie was und auf einmal macht diese Figur auf und erzählt etwas, was wir alle eigentlich wirklich noch gar nicht in dem Sinne wussten.

Wie hat sich ihr Verhältnis zu Doreen Brasch verändert im Laufe der verschiedenen Fälle und Filme?

Wir haben ja angefangen und da war sie ziemlich, sagen wir mal, taff oder hart oder rabiat oder so. Und das hat Leute verschreckt oder verstört. Mich gar nicht so, weil ich schon immer gedacht habe, nein, ich finde das ist eine ganz weiche Person, die hat aber eine harte Geschichte. Warum ist die so? Also ich sehe das immer viel komplexer. Aber die Außenwirkung tut das ihrige. Und wir versuchen aber die immer mehr an die Leute zu bringen, wie kann man begreifen, warum die so ist wie sie ist. Oder warum sie diesen Gerechtigkeitswahn hat – es haben mal Journalisten geschrieben, das ist der weibliche Schimanski – und das verteidige ich auch immer noch. Ich lerne viel von ihr und lerne mit ihr, wir sind da auf einem Weg und entdecken auch immer wieder Neues. Aber das passiert eher über die Geschichten, die uns dann begegnen. Und das macht Riesenspaß. Das ist herrlich!

Ihr Co-Kommissar Matthias Matschke als Dirk Köhler hatte in dieser Folge seinen letzten Auftritt. Ermitteln sie dann alleine?

Dann alleine. Also wir haben uns jetzt entschieden alleine, aber der Felix Vörtler ist ja noch da, und da gibt es auch trotzdem noch kleine Veränderungen. Und die Figur ist ja auch so geschrieben, dass sie eigentlich immer alleine durch die Lande zieht. Dass die sowieso immer darum kämpft im Alleingang was zu machen.

In Zukunft wird Claudia Michelsen als Doreen Brasch ohne Matthias Matschke als Dirk Köhler ermitteln. Bildrechte: MDR/Andreas Lander Wir haben jetzt auch nicht gesagt, das wird jetzt immer so bleiben, wir machen das jetzt erstmal so und dann mal gucken, was passiert. Das hat ja auch immer mit der Entwicklung zu tun, also es kommt darauf an, wie die Figur sich entwickelt, was wir brauchen, was wir nicht brauchen, wo wir da hingehen. Jetzt haben wir erstmal gesagt, die Hauptfiguren sind die Gäste und sind die Geschichten.