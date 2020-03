Claudia Perren verlässt die Stiftung Bauhaus Dessau der sie seit dem 1. August 2014 als Direktorin vorstand. Ab dem 1. August wird sie in Basel Direktorin der Hochschule für Gestaltung und Kunst, so die Stiftung Bauhaus Dessau am Montag in Dessau-Roßlau. Unter ihrer Leitung habe das Bauhaus Dessau sein internationales Profil gestärkt, neue Programme aufgelegt und Netzwerke aufgebaut, hieß es.