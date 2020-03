Der Dresdner Maler Claus Weidensdorfer ist tot. Er starb bereits am Dienstag im Alter von 88 Jahren, wie MDR KULTUR-Landeskorrespondentin Birgit Fritz erfuhr. Der Künstler zählt zu den wichtigsten Zeichnern seiner Generation. Für seine Werke wurde er mehrfach geehrt.

Geboren wurde Weidensdorfer in Coswig bei Dresden. Vom Soldatsein verschont geblieben, konnte er früh ein Studium an der Dresdner Kunsthochschule aufnehmen, gezeichnet hat er schon als Kind gern und viel. Dem Phantastischen aus Kindertagen ist er in gewisser Weise immer treu geblieben und das Staunen hat er nicht verlernt. Freilich ein Naiver war er nicht, seine Märchengestalten im gemeinsam mit Andreas Dress fabrizierten Deutschen Hausschatz führen ein höchst skurriles, nicht eben romantisches Dasein.