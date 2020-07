Das gewohnte Tagesgeschäft sei verschwunden, so Meyer. Konkret nennt er Lesungen, Aufträge oder einfach einen Ausflug in die Stadt. Denn auch die Buchhandlungen waren plötzlich zu, ebenso die Kinos. Auch das Reisen sei nicht mehr möglich gewesen. Seit einem halben Jahr ist er nicht mehr mit dem Zug gefahren. Für seinen in Arbeit befindlichen Roman mit dem Arbeitstitel "Die Projektoren" war er zuvor viel herumgereist, so in das ehemalige Jugoslawien.