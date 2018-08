Kolumne: Clemens Meyer über 20 Jahre Rechtschreibreform

Wie lange soll es her sein, dass das SZ verschwand? Zweiundzwanzig Jahre? Also eine Schnapszahl. Trinken wir einen Korn darauf, denn auch der alte Grass / Günter mit Doppel-S, aber ohne TH, trank gerne Korn, und er hasste die Rechtschreibreform.

Treffen sich zwei Reformatoren und trinken Korn, SZ und Kommas und ... ja was denn nun ..., und dann fangmer an von vorn ...



Zweiundzwanzig Jahre also. So bisschen unrund das Ganze. Aber Schnapszahl, PROST, hatten wir ja gerade schon. Und verschwunden ist das SZ ja nicht, nur reduziert wurde es, und soviel anderes brachte die Rechtschreibreform ... was für ein Wort ... mit sich, von dem eigentlich keiner was weiß. Weiß hinten mit SZ, schön!

Unflektiert oder unreflektiert?

Was verdammt noch mal ist, zum Beispiel, ein UNFLEKTIERTES ADJEKTIV? Ist vielleicht ein UNREFLEKTIERTES Adjektiv gemeint, also eins, dass einem so ganz unreflektiert entfleucht? Da wollen wir aber gar nicht weiter drauf eingehen, also Beispiele nennen, aus der guten alten Flucherei zum Beispiel, denn das wäre unschön.



Prosaische Amerikaner, beziehungsweise amerikanische Schriftsteller, wie der alte Hemingway, plädierten ja für eine Quasi-Abschaffung der Adjektive. Da wird das unflektive Adjektiv mal eben weg-geflext, also mit ner Flex. Weniger ist mehr.

FKK der Sprache

Aber das Meer zum Beispiel ist ohne Adjektive ja gar nicht zu beschreiben. Grün, blau, unendlich ...

Die Bibel bei Sprachfragen Bildrechte: IMAGO "Nass" mit doppel S, weil das Meer nunmal sehr nass ist, ohne SZ, weil kurz. SOS, kurz lang kurz, Schiffbruch auf dem Meer der Sprache. Denn Schweiß, und am Meer, zumindest im Sommer, und vor allem in diesem, wird geschwitzt, am Strand, also Schweiiiß doch eher lang, und dennoch mit SZ, wie schön doch dieser SZ-Busen sich ins Wort reinschwingt. FKK der Sprache. Wir Sachsen haben ja eh unsere eigenen Dehnungen. Sinnlouus.



Schweiiiiß läuft und tropft langsam in die Tastatur, ach die guten alten Zeiten, als noch keine Korrekturprogramme uns das Nachdenken über die Rechtschreibung abnahmen. Grass und andere Dichter lassen und ließen ja ihre Bücher in der alten Rechtschreibung drucken.



Und ist nicht das Wörterbuch der Brüder Grimm die erste und wichtigste Reform? Drauf wieder einen Schnaps, zweiundzwanzig Jahre... zweihundert Jahre, "Die Realität, ist das diese Ansammlung schwarzer Zeichen..." Aber wir rätselten ja ob des unflektierten Adjektivs ...

Also:

Haben wir ein unflektiertes Adjektiv plus ein Adjektiv, wird folgendermaßen verfahren: Bei abstufender Bedeutung des 1., also unflektierten Adjektivs ist Getrennt- oder Zusammenschreibung möglich: früh reif/frühreif, leicht verdaulich/leichtverdaulich, schwer erziehbar/schwererziehbar ...

Im Frühtau zu Berge wir zieh'n, Valleraa!

Ach, der feuchte Morgennebel in den Bergen unsrer Sprache - Reform, Reform - ist so manches unklar, wie im Nebel, IN-FINI-TIVE sind zu wahren, und am Konjunktiv zu sparen, Eins Zwei Drei, ansonsten halten wir's wie Günter Grass: Der Dichter darf, der Bürger nicht, meine Suppe ess ich doch ...