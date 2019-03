Europa abstrahiert

Die hier auch betrachtete europäische Ebene kann man sich sehr abstrakt vorstellen. Wenn nach der Pause die Europahymne von Beethoven erklingt, dann ist das schon das deutlichste Zitat. Ansonsten geht es eher abstrakt um getanzte Beziehungsbilder. Es ist ja auch der ganze Abend ein Stück ohne Worte, es ist Pantomime und Tanztheater. Eine gegen alle sind dann die Konstellationen oder auch mal drei gegen fünf und dann kommen alle wieder zusammen. Dann steht man in einer Reihe und dann tanzt einer aus der Reihe – so läuft das ungefähr ab.

Vorsichtiges Erkunden

Hier ein Beispiel, wie man in Altenburg den Bogen zu Europa hinbekommt: Zum Ende des Prologs betritt eine Frau im grauen Anzug die Bühne, der Eiserne fährt hoch. Und da ist dann Bühnennebel, weiße Schnüre quer und schräg an den Zügen aufgehängt, also das sind ja diese dicken Metallstangen, die da aus dem Schnürboden auf Hüfthöhe hier heruntergelassen sind, an denen auch Scheinwerfer hängen, die dann langsam hochgezogen werden. Am Boden liegt so eine riesige Malerfolie. Das ist also zunächst mal das Bild einer wüsten Welt, einer Theaterwelt, eines Europas, das hier erschaffen wird, wenn die Scheinwerfer in die Position fahren, nach oben, oder unter der Folie sieben weitere Schauspieler in grauen Anzügen auftauchen, oder vielleicht im Eis auftauen. Weiße Schnüre hängen quer über die Bühne Bildrechte: Theater Altenburg/ Ronny Ristok

Diese insgesamt acht Schauspieler entdecken sich dann erstmal selbst, sie stehen ja offenkundig für die Länder. Später entdecken sie die Anderen und entdecken sich als Clowns, denn vier von den Acht haben rote Nasen in den Anzugtaschen und setzten sie sich dann auf, drei haben eine weiße Halskrause – da geht sozusagen schon die Abgrenzung los. Wenn sich diese weißen Clowns, also die klugen, die Weiß-Clowns gegen die dummen Auguste mit der roten Nase in Stellung bringen.



Irgendwann freunden die sich auch alle an, spielen mit ihren Unterschieden. Alle haben tatsächlich aber auch individuell ausgeprägt Charaktere, das ist auch schön erspielt. Auch die grauen Anzüge sind im Detail unterschiedlich gearbeitet. Man kann diesem Kammerspiel, dieser Kammerpantomime schön zusehen, neues Entdecken – oft auch ganz wörtlich. Also wenn da einer aus der Reihe tanzt, oder einer alleine abheben will – und es nur mit Hilfe der anderen schafft. Die Weiß-Clowns haben weiße Halskrausen Bildrechte: Theater Altenburg/ Ronny Ristok

Verschiedene Interpretationszugänge