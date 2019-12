MDR KULTUR: "Der Club der singenden Metzger" ist ein Film über Deutsche, die kurz nach dem Ersten Weltkrieg ihr Glück in Amerika suchen. Geschichten von Auswanderern sind ja schon viele erzählt worden. Was ist das Besondere an dieser Zeit?

Aylin Tezel: Na ja, ich glaube erst einmal ist es ein wichtiges Thema, das nicht aus der Mode kommen kann: Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, sich irgendwo in der Fremde eine neue Heimat aufbauen müssen und darauf angewiesen sind, dass man sie auch willkommen heißt. Das ist natürlich ein zeitloses Thema. Wir erzählen von einer Gruppe von Deutschen, die in den Zwanzigern alle aus einer finanziellen Not heraus auswandern.

Delphine (Aylin Tezel) will nach Amerika
Ich finde es grundsätzlich ganz wichtig, dass wir die Flüchtlingsthematik auch mal aus dieser Sicht sehen, denn gerade in der jetzigen Zeit, wo das für viele Menschen ein Thema ist, ist es wichtig, daran zu erinnern: Für uns gab es immer mal wieder Zeiten, in denen wir auswandern mussten, um zu überleben. Und ich hoffe, dass unser Film auf eine etwas andere Art und Weise mit einer etwas anderen Geschichte grundsätzlich eine Sensibilität für dieses Thema schaffen kann.

Sie spielen eine junge Artistin mit dem tollen Namen Delphine, die zusammen mit ihrem Vater als weiblicher Clown auftritt. Wie kommt die junge Frau dazu, nach Amerika zu gehen?

Delphine ist eine Frau mit einer ganz, ganz großen Sehnsucht. In dem Moment, wo wir sie kennenlernen, ist es die Sehnsucht nach einem Zuhause. An der Seite ihres Vaters bekommt sie das nicht wirklich, ihr Vater ist Alkoholiker. Die Rollen haben sich da ein bisschen vertauscht. Sie ist weniger die Tochter, sondern eigentlich fast eine Mutter und muss auf ihren Vater aufpassen. Beide sind auch finanziell am Ende. Ihr Leben geht so nicht weiter. Und dann bekommt Delphine mit, dass man nach Amerika auswandern kann. Sie klaut Geld vom Zirkusdirektor und macht sich mit ihrem Vater tatsächlich auf den Weg dorthin. Dort kommt sie natürlich auch erst einmal in einer neuen Form von Einsamkeit an, bis sie erste Freundschaften schließt zu einem Lakota und dann zu der Metzgerfamilie aus Schwaben. Im Film ist der Anfang auch sehr schwierig.

Sie spielen eine Artistin. Haben Sie diese Szenen selber gedreht?

Ja! Wir haben mit echten Artisten trainiert und von denen die Kunststücke gelernt. Mein Kollege Wladimir und auch Sylvester Groth und ich, die wir als Vater und Tochter diese Clownsnummer haben, mussten das erlernen. Das hat ganz großen Spaß gemacht. Ich fand besonders die Clownsnummer total schön. Es macht Spaß, in diese andere Rolle zu schlüpfen. Diese artistischen Sachen hatten in erster Linie tatsächlich ganz viel mit Überwindung zu tun. Zum Beispiel die Szene, in der ich meinem Kollegen auf die Schultern steigen muss. Ich habe eine ganz latente Höhenangst und musste mich ständig überwinden, was ich aber erst mal als eine ganz tolle Herausforderung finde.

Mir ist aufgefallen dass die Frauenfiguren besonders ausdifferenziert sind. Wie finden sie diesen Focus?

Ich glaube, das ist sehr bewusst so, dass ein großes Augenmerk auf die Frauen in diesem Film gelegt wurde – auf die drei Frauen von denen wir in erster Linie erzählen: Delphine, die ich spiele, die Metzgers Gattin Eva und die alleinstehende Clarice, die ein Bestattungsunternehmen in Amerika führt.

Delphine (Aylin Tezel) und Eva (Leonie Benesch)
Diese drei Frauen stehen ja an ganz unterschiedlichen Stellen der Emanzipation. Wir haben die Metzgers Gattin Eva, die von Leonie Benesch gespielt wird, die sehr aufopferungsvoll ist, alles für die Familie und für ihren Mann tut und den Entscheidungen des Mannes folgt. Das entspricht eigentlich dem Prototyp der Frau der damaligen Zeit. Dann haben wir Delphine, die irgendwie ein bisschen aus einem Klischee-Frauenbild herausfällt. Als Zirkusartistin steht sie sowieso ein bisschen am Rande der Gesellschaft. Sie hat ihre eigenen Träume, auch wenn sie auf ihren Vater aufpassen muss. Sie ist stark und pragmatisch. Trotzdem hat sie aber auch eine große Sehnsucht. Und dann haben wir Clarice, die ein eigenes Unternehmen führt und die sich die Männer vom Leibe hält. Diese drei unterschiedlichen Frauen, die eine Freundschaft verbindet, finde ich super spannend.

Sie haben ja nicht im Wilden Westen gedreht, sondern in Europa! Und dennoch ist es die perfekte Illusion des Wilden Westens. Wie entstand diese echte Atmosphäre?

Das Tolle war, dass wir nicht im Studio gedreht haben, sondern dass für uns wirklich diese kleine Stadt in die kroatische Natur gebaut wurde. Es war fantastisch. Wir sind da morgens ans Set gekommen und einmal war ganz dicker Nebel und Wildpferde auf der Wiese. Und zwischendurch kam irgendwo aus dem Nebel so ein Pferdekopf. Und dann ist man in die Maske gegangen und in der Zwischenzeit hat sich der Nebel ein bisschen verflüchtigt und wir haben angefangen zu drehen. Diese Stadt war real. Diese Häuser waren für uns gebaut worden. Man hat also nicht nur mit irgendwelchen Pappwänden gespielt. Ich glaube das vermittelt sich auch, dass wir da wirklich tagelang gelebt haben.

Dieses Gefühl von Weite, aber auch von Fremdheit vermittelt sich. Wir kennen Sie ja als Dortmunder Tatort-Kommissarin und aus vielen anderen Filmen, die im Hier und Jetzt spielen. Ist eine historische Rolle anders?

Szenen wie im wilden Westen
Es kommt immer darauf an, was für einen Charakter eine Figur hat und in welcher Beziehung sie zu anderen steht. Und oft ist es dann so, dass sich auch die Zeit in einer gewissen Form widerspiegelt, weil wie gesagt zum Beispiel die Rolle der Frau eine ganz andere war damals. Dadurch ist man automatisch in einem anderen Gesellschaftskonstrukt und es fühlt sich automatisch anders an, so eine Frau zu spielen. Delphine sitzt irgendwie zwischen den Stühlen, hat eine große Sehnsucht hat, aber geht sehr, sehr verhalten mit dieser Sehnsucht um. Sie empfindet eine große Liebe für jemanden, kann sich aber nicht ausdrücken. Wenn man jetzt eine Rolle wie die Tatort-Kommissarin Nora dagegen stellt, die sagt, was sie denkt und ihren Weg geht, ist das eine vollkommen andere Figur.

Sie haben den Tatort verlassen. Was war 2019 für ein Jahr für Sie?

Bestimmte Dinge sind zu Ende gegangen und neue Dinge sind losgegangen. Damit kann man glaube ich dieses Jahr sehr schön beschreiben. Was für mich auf jeden Fall ein wichtiger Faktor ist, dass ich die Rolle Nora abgespielt habe. Im kommenden Jahr gibt's eine Jubiläums-Tatort-Folge, in der die Dortmunder mit den Münchnern zusammen ermitteln. Das ist die Folge, in der ich dann aussteige. Da ist also zum einen dieser Abschied von der Rolle, die mich eine längere Zeit lang begleitet hat. Zum anderen gibt es andere Dinge, die für mich neben der Schauspielerei losgehen: Ich habe ein Drehbuch geschrieben, das wir verfilmen wollen. Da sind wir jetzt in Vorbereitung und noch relativ am Anfang. Man muss erst mal diese Gelder zusammenbekommen. Da ist neben der Schauspielerei gerade ein anderer Zweig, der wahnsinnig spannend ist. Aber ich werde natürlich weiterspielen. Das ist ganz klar. Ich bin jetzt gerade in Vorbereitung auf eine sechsstellige Mini-Serie, die ich von Januar bis Ende März in Köln drehen werde. Da geht's auf jeden Fall auch sehr spannend weiter.

Können Sie schon mehr zu der Serie sagen?

Das Einzige was ich verraten kann, dass ich tatsächlich wieder eine Kommissarin spiele. Ich bin den Berufsstand noch nicht los geworden.