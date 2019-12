Ich persönlich bin immer total auf der Suche nach besonderen Stoffen. Die Rolle an sich hat auch eine wahnsinnige Entwicklung. Am Drehbuch hat mich gepackt, dass es eigentlich nicht plotbasiert ist. Es ist nicht so, dass die ganze Zeit irgendwas passieren muss, damit diese Handlung spannend bleibt, sondern man bleibt so ganz nah an den Figuren und folgt ihnen auf ihrer Reise. Es passiert so viel im Kleinen und es wird langsam erzählt. Das ist eine Erzählweise, die gar nicht mehr so oft angewendet wird und die sehr cineastisch gedacht ist.

Sie nennen es cineastisch. Im Vergleich zum modernen seriellen Erzählen ist es ein bisschen altmodisch. Sie haben ja gerade in Leipzig die dritte Staffel "Deutschland 89" gedreht. Wie hat das Ihre Karriere verändert?

Jonas Nay als Agent in der DDR in der Serie "Deutschland 83". Bildrechte: Nik Konietzny "Deutschland 83", "86" und jetzt "89", was ja bald rauskommen wird, hat meine Karriere total verändert für mich. Bis dato hatte ich vor allem Formate gemacht, die auf dem deutschen Markt im Fernsehen oder im Kino liefen. "Deutschland 83" war ja letztlich auch als RTL-Serie, also als nationales Serienformat gedacht. Dadurch, dass es dann in die ganze Welt verkauft wurde und auch seine Premiere schon in Amerika hatte, bevor es überhaupt bei uns gelaufen ist, war das ein ganz schöner Türöffner für mich für internationale Produktionen. Insofern habe ich dieser Serie sehr viel zu verdanken. Und auch rein am Spielspaß gesehen, ist diese Figur des Martin Rauch – der Agent in der DDR – unheimlich dankbar, ein Geschenk als Schauspieler, weil man so viel spielen darf, was man nie hätte erträumen dürfen.

Kommen wir nochmal zurück auf den "Club der singenden Metzger". Nicht nur ihr Name ist so musikalisch: Fidelis Waldvogel, der singende Metzger. Aber Sie singen nicht nur, sondern Sie haben auch noch die Filmmusik komponiert. Wie kam es dazu?

Das war überhaupt nicht klar. Wir haben diesen Zweiteiler bis Ende 2018 gedreht. Und dann habe ich erst Anfang 2019 den Anruf von der Produzentin bekommen: 'Hey Jonas, Uli Edel hat uns von Deiner Musik erzählt, wir haben sie gehört und finden die so toll und könntest du dir das vorstellen?'

Ich habe während der Dreharbeiten mitbekommen, dass Regisseur Uli Edel immer wieder Layouts von potenziellen Musiken gehört hat und er nicht so richtig glücklich damit war, weil er diesen wirklichen amerikanisierten Touch – Bluegrass-Elemente, Banjo, Mundharmonika – nicht so richtig in den bisherigen Layouts hat finden können. Und ich habe damals mit meinem David Grabowski – der Gitarrist meiner Band "Pudeldame" und mein bester Freund – eine Filmmusik für den Fernsehfilm "Yukon" gemacht. Und genau da waren halt sehr viele Musiken drin mit Banjo und mit Gitarre. Die habe ich Uli Edel vorgespielt und irgendwann hatten sie einfach keine Argumente mehr dagegen. Der Soundtrack ist wirklich sehr besonders. Wir haben auch ein Streichquartett aufgenommen und Klarinette ist auch dabei – alles so richtig handgemachte Musik. Es lohnt sich.