Vor der Tür rattert die Hallenser Straßenbahn und direkt nebenan ist die Kunsthochschule, die Burg Giebichenstein, die eng mit der Geschichte des Clubs verbunden ist. Denn Anfang der 70er-Jahre wohnten in dem Haus noch Burgstudierende, die gerne mal wild feierten. Was auch an der Staatssicherheit der DDR nicht vorbei ging. Aus der Sprache der Sicherheitsbeamten stammt der Name "Objekt 5", erzählt Brock. So deklarierten die Beamten das Haus, denn zu observierende Häuser wurden immer als Objekte bezeichnet. "Als einmal eine Party aufgelöst wurde, kriegten die Leute, die hier waren, mit, dass sich die Sicherheitsbeamten untereinander verständigt haben, dass es hier um das Objekt fünf geht", sagt Club-Chef Brock.