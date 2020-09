Für Matthias Golinski ist es klar: Er wird seinen Klub "Drushba" in Halle ab November öffnen. Denn ab dem 01. November darf in Sachsen-Anhalt laut achter Corona-Verordnung wieder in Clubs getanzt werden. Dabei sind natürlich Auflagen zu erfüllen: Insgesamt dürfen nur 60 Prozent der üblichen Gästeanzahl reingelassen werden. Die Zahl bemisst sich am jeweiligen Brandschutzkonzept. Und: alle Gäste müssen registriert werden. Um keine "Lucky Lukes" oder "Mickie Mouses" in seinen Listen zu haben, will Matthias Golinski vom Club "Drushba" die Personalausweise kontrollieren lassen.

Matthias Golinski in seinem Club "Drushba" Bildrechte: Pia Uffelmann

Auch das Tanzen wird anders sein: Getanzt werden soll in maximal Zehnergruppen in sogenannten Tanzkreisen. Das bedeutet nicht, dass im elektronischen Club sich plötzlich alle an den Händen fassen und im Kreis tanzen, sondern dass auf dem Boden Kreise markiert werden, in denen sich die Zehnergruppen aufhalten. Kontrollieren soll das der Veranstalter. Nicht umsetzbar, sagt der Inhaber des "Prinzzclubs" in Magdeburg. Für Guido Schwirzke, stellt sich außerdem die Frage, was passiert, wenn man öffnet, alles bestellt hat und dann wegen erhöhter Zahlen wenige Wochen später wieder schließen muss. Für ihn bleibt auch die Gefahr, ein Minus zu erwirtschaften. Beim Hallenser Matthias Golinski überwiegt der Pragmatismus. Die Erwartungen seien sowieso schon am Boden. Für ihn sei die Öffnung alternativlos.