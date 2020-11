Club Session mit Alin Coen im Objekt 5 in Halle

"Nah" heißt das neue Album von Alin Coen und dass es überhaupt ein neues Album der Leipziger Singer/Songwriterin gibt, war lange nicht klar. Sieben Jahre hat es gedauert seit dem letzten Album "We’re Not the Ones We Thought We Were", denn 2014 wollte Alin Coen keine Musikerin mehr sein. "Es hat sich nicht mehr sinnstiftend angefühlt", erzählt sie in der MDR KULTUR Club Session. "Ich dachte, ich muss Umweltaktivistin werden, denn was brauchen wir mehr als einen Planeten, auf dem wir leben können?" Und so ging sie nach Holland, um dort Land and Water Management zu studieren und machte später ein Praktikum bei Greenpeace.